Тренер Малиновського подав у відставку після вильоту з Ліги Європи

Наставник Трабзонспора Фатіх Текке вирішив подати у відставку після розгромної поразки від Ференцвароша (0:4) у кваліфікації Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба "бордово-синіх".

У цьому матчі червоні картки отримали Руслан Малиновський та Лопес Кабрал. Після фінального свистка фахівець на емоціях заявив про намір піти.

Проте рада директорів турецького клубу не погодилась із цим рішенням. Вона швидко відреагувала відмовою, тож тренер залишиться на посаді та продовжить виконувати свої обов'язки.

Зазначимо, що Фатіх Текке очолює Трабзонспор із березня 2025 року. Під його керівництвом "бордово-сині" провели 61 матч, у яких здобули 35 перемог при 12 нічиїх і 14 поразках.

Нагадаємо, що Руслан Малиновський став гравцем турецького клубу на початку літа. В чотирьох поєдинках він поки не відзначався результативними діями.

Трабзонспор на груповому етапі гратиме в Лізі конференцій. Жеребкування відбудеться 28 серпня.