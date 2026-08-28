Визначилися всі учасники загального етапу Ліги конференцій
За підсумками матчів-відповідей раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій, які відбулися 26 та 27 серпня, визначилися всі 36 учасників загального етапу турніру сезону-2026/27.
24 команди здобули путівки до основного етапу безпосередньо з раунду плейоф Ліги конференцій. Ще 12 клубів потрапили до турніру після вильоту з кваліфікації Ліги Європи.
Всі учасники загального етапу Ліги конференцій-2026/27
- Албанія: Егнатія
- Англія: Брайтон
- Андорра: Інтер Ескальдес
- Бельгія: Гент, Сент-Трюйден
- Болгарія: ЦСКА Софія
- Боснія і Герцеговина: Борац Баня-Лука
- Гібралтар: Лінкольн Ред Імпс
- Греція: Панатінаїкос
- Грузія: Іберія 1999
- Данія: Копенгаген, Мідтьюлланд, Норшелланн, Орхус
- Іспанія: Хетафе
- Італія: Аталанта
- Казахстан: Кайрат
- Кіпр: Пафос
- Латвія: Рига
- Литва: Кауно Жальгіріс
- Нідерланди: Аякс, Твенте
- Німеччина: Фрайбург
- Норвегія: Бранн
- Португалія: Брага
- Румунія: Університатя Крайова
- Сербія: Црвена Звезда
- Туреччина: Трабзонспор
- Фінляндія: КуПС
- Франція: Монако
- Хорватія: Хайдук
- Чехія: Яблонець
- Швейцарія: Лугано, Тун
- Шотландія: Гартс
- Швеція: М'єльбю
Жеребкування загального етапу Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 28 серпня. Початок – о 14:00 за київським часом. Усі 36 команд дізнаються своїх суперників на цій стадії змагань, матчі якої розпочнуться 15 жовтня.
Як відомо, Україна не матиме своїх представників у загальному етапі Ліги конференцій сезону-2026/27. Черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся припинили виступи в турнірі на другому кваліфікаційному етапі.
Раніше стали відомі учасники загального етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи.