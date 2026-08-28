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Визначилися всі учасники загального етапу Ліги конференцій

Сергій Шаховець — 28 серпня 2026, 00:40
Визначилися всі учасники загального етапу Ліги конференцій
Трофей Ліги конференцій
Getty Images

За підсумками матчів-відповідей раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій, які відбулися 26 та 27 серпня, визначилися всі 36 учасників загального етапу турніру сезону-2026/27.

24 команди здобули путівки до основного етапу безпосередньо з раунду плейоф Ліги конференцій. Ще 12 клубів потрапили до турніру після вильоту з кваліфікації Ліги Європи.

Всі учасники загального етапу Ліги конференцій-2026/27

  • Албанія: Егнатія
  • Англія: Брайтон
  • Андорра: Інтер Ескальдес
  • Бельгія: Гент, Сент-Трюйден
  • Болгарія: ЦСКА Софія
  • Боснія і Герцеговина: Борац Баня-Лука
  • Гібралтар: Лінкольн Ред Імпс
  • Греція: Панатінаїкос
  • Грузія: Іберія 1999
  • Данія: Копенгаген, Мідтьюлланд, Норшелланн, Орхус
  • Іспанія: Хетафе
  • Італія: Аталанта
  • Казахстан: Кайрат
  • Кіпр: Пафос
  • Латвія: Рига
  • Литва: Кауно Жальгіріс
  • Нідерланди: Аякс, Твенте
  • Німеччина: Фрайбург
  • Норвегія: Бранн
  • Португалія: Брага
  • Румунія: Університатя Крайова
  • Сербія: Црвена Звезда
  • Туреччина: Трабзонспор
  • Фінляндія: КуПС
  • Франція: Монако
  • Хорватія: Хайдук
  • Чехія: Яблонець
  • Швейцарія: Лугано, Тун
  • Шотландія: Гартс
  • Швеція: М'єльбю

Жеребкування загального етапу Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 28 серпня. Початок – о 14:00 за київським часом. Усі 36 команд дізнаються своїх суперників на цій стадії змагань, матчі якої розпочнуться 15 жовтня.

Як відомо, Україна не матиме своїх представників у загальному етапі Ліги конференцій сезону-2026/27. Черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся припинили виступи в турнірі на другому кваліфікаційному етапі.

Раніше стали відомі учасники загального етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

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