Визначилися всі учасники загального етапу Ліги конференцій

За підсумками матчів-відповідей раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій, які відбулися 26 та 27 серпня, визначилися всі 36 учасників загального етапу турніру сезону-2026/27.

24 команди здобули путівки до основного етапу безпосередньо з раунду плейоф Ліги конференцій. Ще 12 клубів потрапили до турніру після вильоту з кваліфікації Ліги Європи.

Всі учасники загального етапу Ліги конференцій-2026/27

Албанія: Егнатія

Егнатія Англія: Брайтон

Брайтон Андорра: Інтер Ескальдес

Інтер Ескальдес Бельгія: Гент, Сент-Трюйден

Гент, Сент-Трюйден Болгарія: ЦСКА Софія

ЦСКА Софія Боснія і Герцеговина: Борац Баня-Лука

Борац Баня-Лука Гібралтар: Лінкольн Ред Імпс

Лінкольн Ред Імпс Греція: Панатінаїкос

Панатінаїкос Грузія: Іберія 1999

Іберія 1999 Данія: Копенгаген, Мідтьюлланд, Норшелланн, Орхус

Копенгаген, Мідтьюлланд, Норшелланн, Орхус Іспанія: Хетафе

Хетафе Італія: Аталанта

Аталанта Казахстан: Кайрат

Кайрат Кіпр: Пафос

Пафос Латвія: Рига

Рига Литва: Кауно Жальгіріс

Кауно Жальгіріс Нідерланди: Аякс, Твенте

Аякс, Твенте Німеччина: Фрайбург

Фрайбург Норвегія: Бранн

Бранн Португалія: Брага

Брага Румунія: Університатя Крайова

Університатя Крайова Сербія: Црвена Звезда

Црвена Звезда Туреччина: Трабзонспор

Трабзонспор Фінляндія: КуПС

КуПС Франція: Монако

Монако Хорватія: Хайдук

Хайдук Чехія: Яблонець

Яблонець Швейцарія: Лугано, Тун

Лугано, Тун Шотландія: Гартс

Гартс Швеція: М'єльбю

Жеребкування загального етапу Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 28 серпня. Початок – о 14:00 за київським часом. Усі 36 команд дізнаються своїх суперників на цій стадії змагань, матчі якої розпочнуться 15 жовтня.

Як відомо, Україна не матиме своїх представників у загальному етапі Ліги конференцій сезону-2026/27. Черкаський ЛНЗ та житомирське Полісся припинили виступи в турнірі на другому кваліфікаційному етапі.

Раніше стали відомі учасники загального етапу Ліги чемпіонів та Ліги Європи.