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Я відчуваю гордість: тренер Словаччини прокоментував поразку від Англії на Євро-2024

Микола Дендак — 30 червня, 22:43
Я відчуваю гордість: тренер Словаччини прокоментував поразку від Англії на Євро-2024

Головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона відчуває гордість за свою команду, попри поразку від Англії (2:1) в 1/8 фіналу Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Я відчуваю гордість, ми зіграли чудову гру проти команди світового класу і одного з фаворитів. Ми дозволили Англії дуже мало, ми майже перемогли. На жаль, не вийшло. У додатковий час ми половину часу провели на половині поля наших суперників. Я дуже пишаюся своєю командою.

Це питання гордості — тренувати цих гравців. Вони зробили різницю на полі, і я дуже вдячний, що вони у мене є. Ми пропустили гол, коли залишалися лічені секунди, через гравця, який грає за Реал Мадрид. Це питання кількох сантиметрів, і ти покараний. Можливо, ми могли б захиститися краще, але так сталося", — сказав гравець.

Нагадаємо, Словаччина поступилася збірній Англії в додатковий час. Англійці забили неймовірний рятівний гол на останній хвилині основного часу, після чого дотиснули словаків у овертаймах.

У чвертьфіналі підопічні Гарета Саутгейта зустрінуться зі збірною Швейцарії, яка виявилась сильнішою за Італію.

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