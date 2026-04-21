Екстренер Наполі покине збірну Словаччини

Італійський фахівець Франческо Кальцона покине посаду головного тренера збірної Словаччини.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, співпраця між сторонами буде припинена негайно. Кальцона очолював збірну Словаччини з серпня 2022 року.

Сумарно під керівництвом 57-річного фахівця команда провела 40 матчів, у яких здобула 19 перемог і зазнала 13 поразок. Кальцона зумів вивести збірну Словаччини на Євро-2024, проте на чемпіонат світу 2026 року команда кваліфікуватися не зуміла.

Збірна Словаччини була першим самостійним тренерським досвідом у кар'єрі Кальцони. З лютого до червня 2024 року він одночасно очолював словаків і Наполі. Влітку 2024 року на чолі неаполітанців його замінив Антоніо Конте.