Екстренер Наполі покине збірну Словаччини

Олег Дідух — 21 квітня 2026, 16:06
Італійський фахівець Франческо Кальцона покине посаду головного тренера збірної Словаччини.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, співпраця між сторонами буде припинена негайно. Кальцона очолював збірну Словаччини з серпня 2022 року.

Сумарно під керівництвом 57-річного фахівця команда провела 40 матчів, у яких здобула 19 перемог і зазнала 13 поразок. Кальцона зумів вивести збірну Словаччини на Євро-2024, проте на чемпіонат світу 2026 року команда кваліфікуватися не зуміла.

Збірна Словаччини була першим самостійним тренерським досвідом у кар'єрі Кальцони. З лютого до червня 2024 року він одночасно очолював словаків і Наполі. Влітку 2024 року на чолі неаполітанців його замінив Антоніо Конте.

