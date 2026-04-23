Гамшик може очолити національну збірну Словаччини

Колишній півзахисник Наполі Марек Гамшик має шанс очолити збірну Словаччини.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Відомий інсайдер заявив, що 38-річний спеціаліст розглядається як один із кандидатів на посаду головного тренера національної команди, в якій він тривалий час був капітаном. Наразі місцева федерація футболу перебуває в пошуках нового наставника після звільнення Франческо Кальцони.

Марек перебуває в шорт-листі кандидатів. У складі збірнох Словаччини у якості футболіста він провів 138 матчів, у яких забив 26 голів і віддав 21 асист.

Зазначимо, що Гамшик завершив ігрову кар'єру у 2023 році. Після цього він розпочав тренерську й наразі очолює молодіжну команду Дукла.

Нагадаємо, що напередодні без наставника залишилась і збірна України, попрощавшись із Сергієм Ребровим. Поки невідомо, хто очолить "синьо-жовтих".