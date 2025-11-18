Поразка від Німеччини стала для Словаччини найбільшою в історії

Збірна Німеччини завдала поразки Словаччині, яка стала найбільшою в історії команди.

Раніше у списку сумнівних досягнень словаків значились дві поразки 0:5 – від Іспанії на Євро-2020 та від Польщі у кваліфікації до Євро-1996 із таким самим рахунком.

Зазначимо, що такий ганебний рекорд стосується лише "офіційних" матчів, тоді як з урахуванням товариських, гра проти Німеччини його повторила – у 1995 році Словаччина програла Аргентині 0:6, а у 2017-му – Швеції.

За підсумками групового етапу відбору до ЧС-2026 Словаччина вийшла у плейоф, а "Бундестім" напряму кваліфікувались в основну частину турніру.

Раніше повідомлялось, що збірна Англії завершила відбірковий етап до чемпіонату світу з низкою рекордів.