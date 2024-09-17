Пушич: Я розумію тих, хто оцінює наші шанси дуже низько, вони не знають нас достатньо добре
Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич перед матчем 1 туру Ліги чемпіонів проти Болоньї поділився думками про шанси гірників в цьому турнірі.
Його слова передає Tribuna.com.
"Звичайно, авторитетні ресурси можуть оцінювати наші шанси як не особливо великі, і найбільше на це впливають поточні обставини, ситуація в країні, всі складнощі, з якими стикається команда, яка не має можливості грати за звичайних обставин.
Але для мене не є важливим те, що озвучують до початку змагань та матчу. Багато з тих, хто роблять прогнози, не мають повної картини того, що відбувається всередині колективу, та наскільки продуктивно ми працюємо останнім часом.
Ті, хто копають дещо глибше, можуть пригадати наш останній сезон в ЛЧ, де ми демонстрували дуже якісний футбол. Але я також розумію тих, хто оцінює наші шанси дуже низько, тому що вони, певно, не знають нас достатньо добре.
Ми – дуже молода команда, і нам не так легко купляти гравців через обставини в країні, тому я розумію цих людей. Чи погоджуюся я з ними? Це не має значення. Ми маємо доводити усе на полі, як ми це робили минулого року. Тому ми чекаємо завтрашньої гри та готуємося, що є сил", – сказав Пушич.
Зазначимо, що матч Болонья – Шахтар відбудеться в середу, 18 вересня, на стадіоні "Ренато Даль'Ара". Початок – о 19:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстовий онлайн зустрічі.
Раніше донеччани визначилися зі списком гравців, які потрапили до заявки на основний етап Ліги чемпіонів, а штучний інтелект оцінив шанси української команди на вихід у плейоф турніру. Також Пушич повідомив, чи зіграє Микола Матвієнко у першому матчі ЛЧ.