Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тренер Роми: Відчуваю, що Довбик заб'є багато голів

Микола Дендак — 19 серпня, 00:42
Тренер Роми: Відчуваю, що Довбик заб'є багато голів
Артем Довбик
Getty Images

Головний тренер італійської Роми Даніеле Де Россі вважає, що український нападник команди Артем Довбик заб'є багато голів.

Його слова передає Radio Romanista.

"Це був важкий матч для Довбика. Ми поставили його не в найкращі умови в першому таймі. У другому ж у нього вийшло дуже добре, він часто отримував м’яч і майже забив. У мене є відчуття, що він заб'є багато голів", — сказав наставник.

Дебютний поєдинок Артема у складі італійського клубу виявився не дуже вдалим. Команда розписала нульову нічию з Кальярі у 1 турі Серії А, а Довбик отримав одну з найгірших оцінок за матч.

Нагадаємо, трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.

Де Россі Рома Артем Довбик

Де Россі

Де Россі прокоментував гру Довбика у товариському матчі проти Евертона
Свій вовк у зграї. Як і чому Довбик зробив правильний вибір
Ходіння Артема по муках. Чому трансфер у Рому — поганий варіант для Довбика
Рома підпише новий контракт із Де Россі
Де Россі продовжить контракт з Ромою

Останні новини