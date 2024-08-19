Тренер Роми: Відчуваю, що Довбик заб'є багато голів

Головний тренер італійської Роми Даніеле Де Россі вважає, що український нападник команди Артем Довбик заб'є багато голів.

Його слова передає Radio Romanista.

"Це був важкий матч для Довбика. Ми поставили його не в найкращі умови в першому таймі. У другому ж у нього вийшло дуже добре, він часто отримував м’яч і майже забив. У мене є відчуття, що він заб'є багато голів", — сказав наставник.

🎙️ #DeRossi: “Non era una partita facile per #Dovbyk. Non lo abbiamo messo nelle condizioni migliori nel primo tempo. Nel secondo invece ha fatto benissimo, ha tenuto tante palle, ha rischiato di fare gol. Ho la sensazione che ne farà tanti”.#CagliariRoma — Radio Romanista (@radio_romanista) August 18, 2024

Дебютний поєдинок Артема у складі італійського клубу виявився не дуже вдалим. Команда розписала нульову нічию з Кальярі у 1 турі Серії А, а Довбик отримав одну з найгірших оцінок за матч.

Нагадаємо, трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.