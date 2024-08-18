Конте почав із поразки, Болонья не дотисла Удінезе: результати 1 туру Серії А
Антоніо Конте
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Сьогодні, 18 серпня, відбулися матчі 1 туру Серії А сезону-2024/25.
Болонья, яка за підсумками минулого сезону здобула путівку до Ліги чемпіонів, приймала Удінезе. Господарі володіли ініціативою, проте гра завершилася результативною нічиєю.
Повний провал стався у дебютній грі Антоніо Конте на чолі Наполі. "Партенопеї" без шансів програли Вероні.
Чемпіонат Італії — Cерія А
18 серпня, 1 тур
Болонья — Удінезе 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 — Орсоліні (57, пен), 1:1 — Джанетті (68)
Верона — Наполі 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 — Роша (50), 2:0 — Москера (75), 3:0 — Москера (90+4)
Кальярі — Рома
Матч розпочнеться о 21:45
Лаціо — Венеція
Матч розпочнеться о 21:45
17 серпня відбулося у Серії А чотири поєдинки. У кожному з них фінальний свисток арбітра не зафіксував переможця.