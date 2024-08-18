Конте почав із поразки, Болонья не дотисла Удінезе: результати 1 туру Серії А

Сьогодні, 18 серпня, відбулися матчі 1 туру Серії А сезону-2024/25.

Болонья, яка за підсумками минулого сезону здобула путівку до Ліги чемпіонів, приймала Удінезе. Господарі володіли ініціативою, проте гра завершилася результативною нічиєю.

Повний провал стався у дебютній грі Антоніо Конте на чолі Наполі. "Партенопеї" без шансів програли Вероні.

Чемпіонат Італії — Cерія А

18 серпня, 1 тур

Болонья — Удінезе 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 — Орсоліні (57, пен), 1:1 — Джанетті (68)

Верона — Наполі 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 — Роша (50), 2:0 — Москера (75), 3:0 — Москера (90+4)

Кальярі — Рома

Матч розпочнеться о 21:45

Лаціо — Венеція

Матч розпочнеться о 21:45

17 серпня відбулося у Серії А чотири поєдинки. У кожному з них фінальний свисток арбітра не зафіксував переможця.