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Один з найгірших: визначилась оцінка Довбика за матч проти Кальярі

Микола Дендак — 18 серпня, 23:52
Один з найгірших: визначилась оцінка Довбика за матч проти Кальярі
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник італійської Роми Артем Довбик отримав одну з найнижчих оцінок за матч 1 туру Серії А проти Кальярі.

Про це повідомляє Sofascore.

За свій дебютний поєдинок українець отримав 6,7 балів. Що є другою найгіршою оцінкою в Ромі та третьою загалом.

За 89 хвилин на полі Артем тричі пробив по воротах (загальне xG — 0,41), віддав 13 точних пасів з 16 (81%) та змарнував 1 гольовий момент, влучивши у стійку після удару головою.

Зрештою, поєдинок завершився нульовою нічиєю. Нагадаємо, трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.

Кальярі Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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