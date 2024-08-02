Довбик обійшов Ярмоленка у рейтингу найдорожчих трансферів українців

Нападник збірної України Артем Довбик офіційно став гравцем італійської Роми. Трансфер став четвертим найдорожчих серед українських гравців.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Трансфер форварда коштував римлянам 30,5 млн євро, ще 5,5 млн передбачено як бонуси. Контракт 27-річного українця розрахований до кінця сезону-2028/29.

Перехід Артема став четвертим найдорожчим переходом серед українців після Михайла Мудрика (70 млн, Челсі), Андрія Шевченка (43,9 млн, Челсі) та Олександра Зінченка (35 млн, Арсенал). У даному рейтингу він обійшов Андрія Ярмоленка (25 млн, Боруссія Дортмунд).

Також, це п'ятий найдорожчий трансфер в історії Роми після Патріка Шика (40 млн, Сампдорія), Теммі Абрахама (41 млн, Челсі), Габріеля Батістути (36 млн, Фіорентина) та Антоніо Касано (31 млн, Барі).

Нагадаємо, що минулого сезону Довбик забив 24 голи та віддав 10 асистів у 39 матчах (36 у Ла Лізі та 3 в Кубку Іспанії). Така результативність допомогла йому випередити всіх конкурентів у боротьбі за трофей Пічічі, яким нагороджується найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії.

До іспанського періоду кар’єри Артем виступав за рідний черкаський Дніпро, Дніпро (Дніпропетровськ), молдовську Зорю, данські Мідтьюлланн та Сеннерйюск, але по-справжньому розкритися йому вдалося у Дніпрі-1 — там він став лідером команди та почав демонструвати високу результативність.