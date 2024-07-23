Тренер Партизана: У Динамо є певні недоліки

Головний тренер Партизана Александр Стоєнович заявив, що знає про недоліки київського Динамо напередодні матчу другого кола кваліфікації Ліги чемпіонів.

Слова сербського фахівця передає видання N1.

"Нечасто випадає така можливість — грати у кваліфікації Ліги чемпіонів. Ми зустрінемося проти великого і хорошого клубу, але ми також хочемо чогось досягти. У мене немає сумнівів, я знаю, які 11 гравців вийдуть завтра на поле.

Динамо — фізично домінантна команда, яка має відмінні технічні якості. У них також є певні недоліки, я говорив про це зі своїми гравцями. Ми повинні стежити за їхньою атакувальною ланкою, тому що вони завершують атаки з великою кількістю гравців у штрафному майданчику суперника.

Кожен рахунок у виїзному матчі, який ви відіграєте вдома, є позитивним. Ти можеш мати позитивний результат і не знати, чи зможеш ти пройти далі, чи ні", — заявив Станоєвич.

Нагадаємо, напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у Росію. Також Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.