Футболіст Шахтаря став лідером першого туру Ліги чемпіонів за відборами

Півзахисник Шахтаря Ізаке Сілва зробив найбільше відборів серед усіх футболістів у першому турі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

Бразилець вийшов у стартовому складі в матчі проти ПСВ і провів на полі 89 хвилин. Він допоміг "гірникам" зіграти внічию (1:1) з чинними чемпіонами Нідерландів.

У цій грі 19-річний гравець записав собі в актив вісім відборів м'яча. Він випередив Петера Покорного (7) зі Славії, який посів друге місце за цим показником.

Більше жодному футболісту не вдалось зробити понад п'ять відборів:

1. Ізаке Сілва (Шахтар) – 8 відборів

2. Петер Покорний (Славія) – 7

3-10. Ніколас Зайвальд (Лейпциг) – 5

3-10. Крістоффер Гауген (Вікінг) – 5

3-10. Крістіан Ромеро (Атлетико) – 5

3-10. Маркос Льоренте (Атлетико) – 5

3-10. Тимотеуш Пухач (Сабах) – 5

3-10. Жоао Гомес (Астон Вілла) – 5

3-10. Міка Мармоль (Феєнорд) – 5

3-10. Ніко Пас (Комо) – 5

Зазначимо, що в цій зустрічі Ізаке також зробив асист. Це був його дебютний матч у Лізі чемпіонів.

У другому турі "гірники" зіграють проти АЕКа. Повний розклад поєдинків донецької команди в турнірі – за посиланням.