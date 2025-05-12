Мене це дратує, – Конте прокоментував нічию Наполі з Дженоа

Головний тренер Наполі Антоніо Конте вважає, що його команда заслужила на перемогу в матчі 36 туру італійської Серії А проти Дженоа (2:2).

Про це італійський фахівець розповів у інтерв'ю після поєдинку.

"Вони двічі вдарили по воротах і забили два голи. Нам шкода, тому що це гра, яку ми повинні були виграти за те, що ми робили на полі. Мене дратує, коли ми не перемагаємо, думаємо, що це ще не фінальна частина чемпіонату.

Однак я не маю чим дорікнути своїй команді за те, що вона зробила. Зараз є гіркота, тому що ми не заслуговували на нічию і втрату очок. Ми втратили перевагу, яка в нас була. Ми повинні набрати шість очок, якщо хочемо виграти чемпіонат", – підсумував Конте для DAZN.

Нагадаємо, що Дженоа грала без Руслана Малиновського, якому провели операцію з видалення металевої пластини з ноги.

Після цієї нічиєї Інтер скоротив відставання від Наполі до одного залікового пункту. Командами доведеться зіграти ще по два поєдинки в межах чемпіонату Італії.

Окрім того, "нерадзуррі" доведеться ще зіграти в фінальному матчі Ліги чемпіонів проти ПСЖ, який запланований на 31 травня.