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Наполі виключив гравця із заявки на матч проти Арсенала у Лізі чемпіонів через дисциплінарні порушення

Микола Літвінов — 9 вересня 2026, 22:08
Наполі виключив гравця із заявки на матч проти Арсенала у Лізі чемпіонів через дисциплінарні порушення
Ноа Ланг
Getty Images

Італійський Наполі виключив із заявки на матч проти лондонського Арсенала у 1-му турі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 вінгера Ноа Ланга внаслідок дисциплінарних порушень з його боку.

Про це повідомив спортивний директор "партенопейців" Джованні Манна в інтерв'ю Sky Sports Italy.

"Він поводився неналежним чином протягом тижня і дивитиметься матч поруч зі мною, але це не є якоюсь особливою ситуацією: гравець вибачився перед тренером і командою. Ми любимо говорити правду, і все гаразд – такі речі трапляються", – прокоментував цю ситуацію Манна.

Зазначимо, що цей матч відбудеться на "Стадіо Дієго Армандо Марадона" у цю середу, 9 вересня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Ланг став гравцем Наполі влітку минулого року, коли перейшов до італійського клубу з нідерландського ПСВ. За цей час він провів у команді 29 матчів, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами. 

Додамо, що в липні минулого року повідомлялося про невдоволення Ноа Ланга своїм становищем у клубі. 

Наполі Ноа Ланг

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