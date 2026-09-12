Довбик може пропустити найближчий матч Серії А через пошкодження

Нападник Болоньї Артем Довбик має проблеми зі здоров'ям напередодні матчу проти Наполі в чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє ANSA.

Українець ризикує пропустити гру четвертого туру Серії А через м'язове пошкодження. У Довбика виникли проблеми зі згиначами стегна, через що його участь у недільній зустрічі наразі не гарантована.

Травму не вважають серйозною. Проте тренерський штаб може не ризикувати здоров'ям форварда, враховуючи його попередні пошкодження та поки що неідеальну фізичну форму.

Зазначимо, що Артем у минулому турі забив свій перший гол за "червоно-синіх" у матчі проти Сассуоло. Він допоміг своїй команді врятуватись від поразки вже в компенсований час (2:2).

Поєдинок Наполі – Болонья відбудеться 13 вересня. Він розпочнеться о 19:00 за київським часом.