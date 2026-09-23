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Наполі не продовжить контракт із Де Брейне – Ді Марціо

Олег Дідух — 23 вересня 2026, 15:54
Наполі не продовжить контракт із Де Брейне – Ді Марціо
Кевін Де Брейне
Getty Images

Зірковий півзахисник збірної Бельгії Кевін Де Брейне, найімовірніше, покине італійський Наполі наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Контракт Де Брейне з Наполі діє до літа 2027 року. Переговори щодо нової угоди зайшли у глухий кут, тому, найімовірніше, 35-річний ветеран покине клуб наприкінці поточного сезону.

Де Брейне перейшов у Наполі з Манчестер Сіті влітку 2025 року на правах вільного агента. З того часу провів за італійський клуб 27 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 6 голами та 5 аситами. Значну частину минулого сезону гравець пропустив через м'язову травму.

Раніше Де Брейне заявив, що поки що не планує завершувати кар'єру в збірній Бельгії.

Кевін Де Брейне Наполі

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