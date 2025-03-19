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Тренер Маріуполя очолив аматорський клуб

Микола Дендак — 19 березня 2025, 17:45
Тренер Маріуполя очолив аматорський клуб
ФК Дністер Заліщики

Колишній головний тренер ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров очолив аматорський Дністер Заліщики.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Про деталі угоди не повідомляється. До цього команду очолював Олег Шелаєв, йому допомагав Руслан Костишин. Віднедавна обидва наставники працюють у Колосі.

Нагадаємо, нещодавно Маріуполь знявся з Першої ліги України через фінансові проблеми. У весняній частині команда мала боротися за виживання. Зауважимо, що у жовтні 2024 року Маріуполь припинив співпрацю із титульним спонсором криптобіржею Kyrrex.

Напередодні ще один іменитий тренер очолив аматорський клуб. Олександр Рябоконь увійшов до тренерського штабу Лісного, за який виступають колишні гравці київського Динамо Денис Гармаш та Сергій Рибалка.

Краснопьоров ФСК Маріуполь

ФСК Маріуполь

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