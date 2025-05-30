Перша ліга України: турнірна таблиця групи вибування, хто зіграє у стиках та хто залишив дивізіон

Щойно завершились матчі 10 туру групи вибування у Першій лізі України.

Запорізький Металург розгромно програв Прикарпаттю та посів шосте місце у групі – таким чином, команда зіграє із Поділлям у стикових матчах за право залишитись в дивізіоні.

Діназ не зміг переграти хмельницький колектив та разом із Кременем напряму залишив Першу лігу.

Турнірна таблиця групи вибування Другої ліги

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Металург зіграє двоматчеве протистояння переможцем пари Колос-2 – Пробій, а на Поділля очікує переможець протистояння матчу за третє місце між Черніговом та Скалою 1911. Зазначимо, що перший матч цих команд завершився на користь підопічних Чорного з рахунком 3:2.

Раніше тренер Руха прокоментував розформування другої команди напередодні завершення розіграшу Першої ліги.