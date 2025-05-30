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Перша ліга України: турнірна таблиця групи вибування, хто зіграє у стиках та хто залишив дивізіон

Володимир Максименко — 30 травня 2025, 15:14
Перша ліга України: турнірна таблиця групи вибування, хто зіграє у стиках та хто залишив дивізіон
МФК Металург

Щойно завершились матчі 10 туру групи вибування у Першій лізі України.

Запорізький Металург розгромно програв Прикарпаттю та посів шосте місце у групі – таким чином, команда зіграє із Поділлям у стикових матчах за право залишитись в дивізіоні.

Діназ не зміг переграти хмельницький колектив та разом із Кременем напряму залишив Першу лігу.

Турнірна таблиця групи вибування Другої ліги

Standings provided by Sofascore

Металург зіграє двоматчеве протистояння переможцем пари Колос-2 – Пробій, а на Поділля очікує переможець протистояння матчу за третє місце між Черніговом та Скалою 1911. Зазначимо, що перший матч цих команд завершився на користь підопічних Чорного з рахунком 3:2.

Раніше тренер Руха прокоментував розформування другої команди напередодні завершення розіграшу Першої ліги.

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