Перша ліга України: турнірна таблиця групи вибування, хто зіграє у стиках та хто залишив дивізіон
МФК Металург
Щойно завершились матчі 10 туру групи вибування у Першій лізі України.
Запорізький Металург розгромно програв Прикарпаттю та посів шосте місце у групі – таким чином, команда зіграє із Поділлям у стикових матчах за право залишитись в дивізіоні.
Діназ не зміг переграти хмельницький колектив та разом із Кременем напряму залишив Першу лігу.
Турнірна таблиця групи вибування Другої ліги
Металург зіграє двоматчеве протистояння переможцем пари Колос-2 – Пробій, а на Поділля очікує переможець протистояння матчу за третє місце між Черніговом та Скалою 1911. Зазначимо, що перший матч цих команд завершився на користь підопічних Чорного з рахунком 3:2.
Раніше тренер Руха прокоментував розформування другої команди напередодні завершення розіграшу Першої ліги.