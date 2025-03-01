Рябоконь тренуватиме колишніх динамівців Рибалку та Гармаша в аматорському клубі

Український тренер Олександр Рябоконь увійшов до тренерського штабу аматорської команди ЛІсне.

Про це повідомила пресслужба команди.

Фахівець працюватиме тренером-консультантом.

Останнім місцем роботи Рябоконя був Діназ із Першої ліги. Раніше також тренував Борисфен, Оболонь, Динамо Мінськ, Дніпро Черкаси, Десну, Львів та Севастополь.

Зазначимо, що за Лісне виступають колишні гравці київського Динамо – Денис Гармаш та Сергій Рибалка.

Раніше повідомлялося, що шість аматорських клубів, серед яких і Лісне, цікавляться можливістю участі у Другій лізі-2025/26.