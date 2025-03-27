Новостворений Фенікс-Маріуполь підписав 19 гравців

Новостворений Фенікс-Маріуполь підписав контракти із 19-ма новими футболістами.

Про це в ефірі УПЛ ТБ сказав головний тренер команди Максим Фещук.

"Бізнесмени з Львівщини придбали клуб ФСК Маріуполь, зробили це в той період, коли вже не можна було офіційно здійснювати трансфери. Я міг розраховувати лише на вільних агентів.

Тож, співпрацюючи з агентами та користуючись знайомствами у футбольних колах, вдалося зібрати команду. Отже, вчора ми підписали 19 контрактів", – повідомив фахівець.

Фещук також розповів про цілі команди.

"Звичайно, це збереження прописки в Першій лізі. Шанси на це непогані, але для цього потрібно мати хорошу команду, її потрібно тренувати. У найгіршому варіанті — команда понизиться до Другої ліги, а ми з Феніксом до того йшли як до підвищення", – сказав Фещук.

Як відомо, у Маріуполя змінилося керівництво. За даними YouControl, кінцевим бенефіціарним власником команди став Юрій Павлишин – генеральний директор підмонастирського Фенікса. Його частка дорівнює 67%. Ще по 16,5% у володінні Івана Луща та Степана Пилипа.

Цей сезон команда дограє під назвою Фенікс-Маріуполь, а пізніше клуб зробить ребрендинг. Першу частину сезону-2024/25 в Першій лізі України Маріуполь посів 6 місце з 9 у групі B. У весняній частині команда має боротися за виживання.