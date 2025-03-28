Тренер новоствореного Фенікс-Маріуполя розповів про ситуацію з боргами

Головний тренер новоствореного Фенікс-Маріуполя Максим Фещук розповів, що з попереднього колективу лише дві людини не відмовилися від фінансових претензій, які були до ФСК Маріуполь. З рештою гравців вдалося домовитись.

Його слова передає Український футбол.

" Одним з пунктів під час об’єднання клубів був такий, що гравці та працівники ФСК Маріуполь мали підписати папери, що вони не мають ніяких фінансових претензій до нього. Тільки два футболісти відмовилися визнавати, що фінансових претензій до ФСК Маріуполь у них немає. Можливо, будуть подавати до суду, але, думаю, все ж вдасться це питання врегулювати мирним шляхом", – сказав Фещук.

Нагадаємо, напередодні у Маріуполя змінилося керівництво. Кінцевим бенефіціарним власником став Юрій Павлишин – генеральний директор підмонастирського Фенікса. Його частка дорівнює 67%. Ще по 16,5% у володінні Івана Луща та Степана Пилипа.

Цей сезон команда дограє під назвою Фенікс-Маріуполь, а пізніше клуб зробить ребрендинг. Першу частину сезону-2024/25 в Першій лізі України Маріуполь посів 6 місце з 9 у групі B. У весняній частині команда має боротися за виживання.

Зауважимо, що за кілька днів після об'єднання Фенікс-Маріуполь підписав одразу 19 футболістів.