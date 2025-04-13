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Кремінь мінімально здолав Минай, Поділля переграло Маріуполь у Першій лізі

Володимир Максименко — 13 квітня 2025, 15:21
Кремінь мінімально здолав Минай, Поділля переграло Маріуполь у Першій лізі
ФК Поділля

Завершились два поєдинки в межах третього раунду другого етапу Першої ліги України.

Кремінь завдяки голу Ждановича мінімально здолав Минай, а Поділля у Ковалівці переграло Маріуполь.

Також у ці хвилини свій матч грають представники групи вибування – ЮКСА та Агробізнес.

Чемпіонат України з футболу – Перша ліга
Група підвищення у класі
3 раунд, 13 квітня

ФСК Маріуполь – Поділля 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Савін, 37, 0:2 – Азізов, 90+2

Кремінь – Минай 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Жданович, 36

Напередодні завершилось ще два матчі Першої ліги, в якому Нива вдесятьох врятувалась від поразки від Металурга, а Металіст не зміг здолати Кудрівку.

Кремінь Минай Чемпіонат України, Перша ліга Поділля ФСК Маріуполь

Поділля

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