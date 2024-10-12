Ракицькому приготуватись: Маріуполь припинив співпрацю з криптобіржею Kyrrex

ФСК Маріуполь та криптобіржа Kyrrex припинили співпрацю.

Про це стало відомо з заяви Kyrrex, яку опублікували на сайті клубу.

"Кайррекс завжди підтримував ФСК Маріуполь та допомагав команді у ті моменти, коли мав таку можливість. Наша підтримка завжди була добровільною, і ми пишаємося тим, що мали змогу сприяти розвитку клубу.

Однак ми хочемо наголосити, що наші зобов’язання не включають виконання функцій президента клубу, інвестора чи вирішення фінансових питань та боргів клубу. Кайррекс не є власником чи акціонером ФСК Маріуполь і ніколи не мав частки у власності клубу.

На сьогодні контракт між ФСК Маріуполь та Кайррекс завершено, і можливості для подальшого партнерства більше немає. Всі претензії щодо нашої участі є необґрунтованими, оскільки відповідальність за діяльність клубу несе його керівництво.

Дякуємо за розуміння та повагу до нашої позиції. З повагою, команда Кайррекс", – йдеться в заяві.