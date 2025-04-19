Маріуполь здолав Ниву, Поділля не змогло переграти Кремінь, Минай програв Вікторії

У суботу, 19 квітня, відбулась низка матчів в межах Першої ліги України.

Кремінь в гостьовому матчі неочікувано відібрав очки у Поділля – команди забили по голу ще в першому таймі.

СК Полтава попри нереалізований в першому таймі пенальті змогла вирвати нічию в матчі з Буковиною, а оновлений Маріуполь здобув важливу перемогу над тернопільською Нивою.

У групі вибування відбувся ще один матч, у якому Вікторія на виїзді перемогла Минай.

Чемпіонат України – Перша ліга

Група підвищення у класі3 раунд, 19 квітня

Буковина – СК Полтава 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Тищенко, 11, 1:1 – Галенков, 52

Нереалізований пенальті: Щербак, 22

Група вибування, 4 раунд

Поділля – Кремінь 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Кухарук, 22, 1:1 – Колосков, 37

Нива Тернопіль – Фенікс-Маріуполь 2:3 (1:3)

Голи: 1:0 – Напуда, 21, 1:1 – Петько, 35, 1:2 – Сидоренко, 45, 1:3 – Буряк, 45+2, 2:3 – Сидун, 66

Минай – Вікторія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 44 Бойко

Раніше стало відомо, що з сезону-2025/26 Перша ліга повернеться до традиційного формату.