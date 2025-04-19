Маріуполь здолав Ниву, Поділля не змогло переграти Кремінь, Минай програв Вікторії
У суботу, 19 квітня, відбулась низка матчів в межах Першої ліги України.
Кремінь в гостьовому матчі неочікувано відібрав очки у Поділля – команди забили по голу ще в першому таймі.
СК Полтава попри нереалізований в першому таймі пенальті змогла вирвати нічию в матчі з Буковиною, а оновлений Маріуполь здобув важливу перемогу над тернопільською Нивою.
У групі вибування відбувся ще один матч, у якому Вікторія на виїзді перемогла Минай.
Чемпіонат України – Перша ліга
Група підвищення у класі3 раунд, 19 квітня
Буковина – СК Полтава 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Тищенко, 11, 1:1 – Галенков, 52
Нереалізований пенальті: Щербак, 22
Група вибування, 4 раунд
Поділля – Кремінь 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – Кухарук, 22, 1:1 – Колосков, 37
Нива Тернопіль – Фенікс-Маріуполь 2:3 (1:3)
Голи: 1:0 – Напуда, 21, 1:1 – Петько, 35, 1:2 – Сидоренко, 45, 1:3 – Буряк, 45+2, 2:3 – Сидун, 66
Минай – Вікторія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 44 Бойко
Раніше стало відомо, що з сезону-2025/26 Перша ліга повернеться до традиційного формату.