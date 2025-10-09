Пономарьов назвав завдання ЛНЗ на сезон УПЛ

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов заявив, що перед командою немає завдання потрапити у єврокубки за підсумком сезону в УПЛ.

Цитує наставника "Український футбол".

"Першочерговим завданням є створити міцну першу команду, яка боротиметься за високі місця. Однак колектив має бути підготовленим до цього. Ми працюємо усього три місяці, й це не так багато, щоб усі футболісти зрозуміли вимоги. Можна ставити завдання досягати результату одразу, коли впевнений, що маєш відповідні засоби. А у випадку зміни стількох гравців на зборах потрібен час.

Може бути всяке. У кожній грі ми налаштовуємося на перемогу. Дуже не хотілося б, аби це тиснуло на футболістів. Вони це сприймають по-різному. Ми готові боротися у кожній грі за перемогу, але немає завдання в цьому сезоні потрапити у єврокубки. Я б не поспішав, хоча, звичайно, що хочеться", – сказав він.