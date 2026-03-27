Пономарьов анонсував повернення Яшарі

Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов заявив, що півзахисник Мухаррем Яшарі незабаром повернеться у загальну групу команди.

"Все йде за графіком. Думаю, що через два тижні Яшарі буде працювати в загальній групі і зможе нам допомогти на фініші сезону в найвідповідальніших іграх", – сказав Пономарьов.

Нагадаємо, косовар травмувався у матчі 17 туру УПЛ проти Епіцентра, у якому підопічні Віталія Пономарьова здобули перемогу з рахунком 2:0 (дубль Марка Ассінора).

Яшарі покинув поле на 22-й хвилині. Була інформація, що легіонер може випасти з гри приблизно на місяць. У цьому сезоні-2025/26 Мухаррем відіграв 17 ігор (3 м'ячі та 6 результативних передач).

Раніше повідомлялося, що Мухаррем не планує продовжувати свої виступи в Україні та влітку 2026-го хоче змінити команду.