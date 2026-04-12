Готові дати серйозний бій: наставник ЛНЗ – про майбутній матч з Шахтарем у 23 турі УПЛ

Олексій Мурзак — 12 квітня 2026, 21:30
Віталій Пономарьов
ЛНЗ

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов поділився очікуваннями від майбутнього матчу з Шахтарем у 23-му турі УПЛ, наголосивши, що його команда готова дати серйозний бій.

Його слова наводить пресслужба черкаського клубу.

"Звичайно, вивчаємо Шахтар. На сьогодні це найсильніша команда чемпіонату. Протягом багатьох років вона є флагманом українського футболу. Це єдина українська команда, яка залишилася в єврокубках. Дуже серйозний суперник, тож будемо детально його вивчати і готуватися до матчу.

Важко сказати, як складеться матч. Футбол непередбачуваний, сценарій може бути будь-яким. Але команда готова грати на максимумі і дати серйозний бій Шахтарю. Ймовірно, ще не було матчу з такою вивіскою в боротьбі за призові місця в чемпіонаті. Зі свого боку можу пообіцяти, що команда докладе максимум зусиль, щоб добре себе проявити", – сказав Пономарьов.

Нагадаємо, у першому колі команда Віталія Пономарьова розгромила Шахтар з рахунком 4:1. Наразі команди йдуть "нога в ногу", маючи по 50 очок, однак "гірники" ще мають поєдинок у запасі.

Зустріч відбудеться 13 квітня, початок о 13:00 за київським часом. 

