Це катастрофа: Пономарьов – про перемогу ЛНЗ над Рухом у 21 турі УПЛ

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував перемогу над Рухом у 21-му турі Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що 1-й там для його команди став повною катастрофою.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Звичайно, приємно, що перемогли, але те, як ми грали 1-й тайм – це катастрофа. Це наш найгірший тайм у чемпіонаті, і ми робитимемо висновки, попри те, що ми перемогли сьогодні, Бо якщо ми хочемо претендувати на якісь високі місця в чемпіонаті України, ми не повинні так ставитися до гри.

По перерві, якби так можна було, можна було б поміняти всіх 10 польових, тому що настільки ми погано грали 1-й тайм. Ми хотіли якось вплинути на гру, тому що потрібно було щось змінювати. Ми перейшли на тактику 4-3-3, поміняли деяких гравців.

Але я б не хотів говорити, що тільки одна заміна потрібна була в перерві – в перерві потрібно було міняти більше половини команди. Треба з першої хвилини виходити, з будь-яким суперником грати на максимумі своїх можливостей", – сказав Пономарьов.

Напередодні також відбувся ще один матчу туру, в якому Кривбас виграв у Епіцентра.