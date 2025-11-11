Я розумію, наскільки їм важко: тренер ЛНЗ став на захист Динамо та Шахтаря

Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов став на захист Динамо та Шахтаря, пояснивши, що постійні переїзди в сучасних умовах впливають на фізичний стан гравців.

Його слова передає Український футбол.

"Це фізіологія людини. Ти не можеш їздити тисячі кілометрів, а потім виходити і якісно почуватися фізично. Я розумію, наскільки їм важко, і хочу, аби усі це також розуміли. Можна критикувати й багато що говорити, але у фізичному плані це справді несолодко, хоча й, звичайно, в Шахтаря та Динамо є запас в індивідуальній якості кожного футболіста", – сказав Пономарьов.

Зазначимо, що ЛНЗ став єдиним клубом в Українській Прем'єр-лізі, який зміг на виїзді перемогти і Шахтар, і Динамо у поточному сезоні. Черкасці у 8-му турі розгромили "гірників" (1:4), а 9 листопада завдали поразки "біло-синім".

ЛНЗ став лише третьою командою в історії УПЛ, яка здобула перемоги над Шахтарем та Динамо у виїзних матчах одного сезону. Досі подібне вдавалося лише Оболоні (2010/11) та Дніпру-1 (2023/24).