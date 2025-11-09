ЛНЗ встановив історичне досягнення в УПЛ

ЛНЗ став єдиним клубом в Українській Прем'єр-лізі, який зміг на виїзді перемогти і Шахтар, і Динамо у поточному сезоні.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Команда Віталія Пономарьова у 8-му турі розгромила "гірників" на "Арені Львів" (1:4), а сьогодні, 9 листопада, завдала поразки "біло-синім" на стадіоні Динамо (0:1).

Також зазначимо, що це перша перемога черкаського клубу над Динамо в офіційних турнірах (в п'ятому матчі). Перервалися безпрограшна серія Динамо на своєму полі (29 матчів) та гольова серія на своєму полі (16 матчів). Сталося це у 70-му матчі Олександра Шовковського у якості головного тренера в УПЛ.

А от ЛНЗ протягом п'яти ігор поспіль обходиться без нічиїх – це повторення клубного рекорду.

Наразі черкаська команда займає 3 сходинку в турнірній таблиці, водночас чинний чемпіон опустився на 4 місце.