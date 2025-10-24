Грали проти однієї з кращих команд Ліги конференцій, – тренер Легії оцінив перемогу над Шахтарем

Головний тренер Легії Едвард Йорданеску висловився про несподівану перемогу над Шахтарем в матчі другого туру Ліги конференцій.

Слова фахівця передає пресслужба поляків.

"Це чудовий результат для нас – ми грали проти однієї з найсильніших команд Ліги конференцій. Останні декілька тижнів були не надто вдалими для нас, але я завжди довіряв гравцям та нашому підходу.

Легія провела чудовий матч з точки зору тактики. Це все заслуга команди, гравців. Окрім гола суперник не мав особливих шансів. Я вітаю своїх футболістів з перемогою – тепер нам потрібно готуватись до матчів чемпіонату Польщі", – розповів Йорданеску.

Після двох турів донеччани посідають 17 місце у турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши три очки.

Зазначимо, що відео голів та огляд матчі проти Легії доступний на сайті "Чемпіон".

