Грали проти однієї з кращих команд Ліги конференцій, – тренер Легії оцінив перемогу над Шахтарем

Володимир Максименко — 24 жовтня 2025, 13:28
Едвард Йорданеску
Легія

Головний тренер Легії Едвард Йорданеску висловився про несподівану перемогу над Шахтарем в матчі другого туру Ліги конференцій.

Слова фахівця передає пресслужба поляків.

"Це чудовий результат для нас – ми грали проти однієї з найсильніших команд Ліги конференцій. Останні декілька тижнів були не надто вдалими для нас, але я завжди довіряв гравцям та нашому підходу.
Легія провела чудовий матч з точки зору тактики. Це все заслуга команди, гравців. Окрім гола суперник не мав особливих шансів. Я вітаю своїх футболістів з перемогою – тепер нам потрібно готуватись до матчів чемпіонату Польщі", – розповів Йорданеску.

Після двох турів донеччани посідають 17 місце у турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши три очки.

Шахтар програв у "домашньому" матчі Легії, Динамо потрібні зміни: підсумки єврокубкового дня України

Зазначимо, що відео голів та огляд матчі проти Легії доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше головний тренер Шахтаря Арда Туран пояснив своє рішення виставити на матч резервний склад.

