Шахтар програв у "домашньому" матчі Легії, Динамо потрібні зміни: підсумки єврокубкового дня України

Ліга конференцій у черговий ігровий день нічого хорошого українським клубам не принесла. Обидва українські гранди програли, зайвий раз підкресливши безперспективність надій на підйом у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Чемпіон намагається розібратися, чому так сталося.

Шахтар - Легія 1:2

Самсунспор – Динамо 3:0

Туран виставив дубль – і драматично програв

Головне, що показав матч у Кракові: у Польщі як єврокубкового "дому" теж є свої недоліки. Ми всі наслухалися в попередні роки розмов про проблематику німецьких міст під час використання їх як домашніх для єврокубків.

Недоліки насамперед логістичні: довго їздити туди, назад... Але принаймні там фанати не ображали Бандеру – нехай він і провів кілька років у німецькому концтаборі. Гра ж у Кракові з Легією стала для "гірників" у всіх сенсах слова виїзною.

Фанати, які відвідали гру на стадіоні Генріка Реймана, для початку відзначилися образливими скандуваннями про УПА та Бандеру. Потім, заради справедливості, багато чого сказали про росіян, але надалі відзначилися банером, який ідентифікує Львів як польське місто.

І це при тому, що саме ультрас Легії на матч не прийшли: вони його демонстративно бойкотували після того, як їм заборонили вивісити банер "Ми пам'ятаємо Волинь"... Загалом, мало на якому виїзному матчі атмосфера для Шахтаря була настільки негостинною, як на цьому домашньому.

Що з цим вдіяти? Напевно, нічого. Можна скільки завгодно називати матчі в Гамбурзі, Любліні, Кракові домашніми, але очевидно, що там живуть люди зовсім іншого виховання та ідеології. Дніпро-1, пам'ятається, у Кошице грав, витрачаючи на дорогу якісь смішні години, але там тепер можуть бути провокації, узгоджені на найвищому рівні... Тільки завершення війни, відкриття неба над Україною дасть змогу Шахтарю і всім іншим проводити домашні матчі в гостинній атмосфері.

Щодо самої гри, то Туран насамперед здивував складом. Різник – найкращий воротар УПЛ, мабуть, навіть безальтернативно, несподівано поступився місцем в основі Кирилу Фесюну. Те, як Фесюн із фінальним свистком упав на коліна і закричав, змушує думати про ризик психологічного зриву: свій шанс він не використав.

При цьому Фесюн і не провалився: явно не "привіз", незадовго до фінального свистка відзначився красивим сейвом. Але вся команда була далекою від оптимального складу. З 11 осіб, які почали польський матч у "старті", ніхто (!) не вийшов в основі в суботу проти Полісся.

І, звісно, заслуговує на повагу команда, яка в такому формальному "дублі" готова випустити Коноплю, Матвієнка, Марлона Гомеса – але якщо дивитися не на імена, а на гру, то вийшло багато хто з тих, хто давно грою не радував. У Мар'яна Шведа за останні півтора року один гол, і той Лівому берегу.

По грі було помітно, що вийшли ті, кого не шкода – у значенні, як мінімум, їхніх сил і ресурсів. Швед розчинився повністю, Егіналду в кращому випадку не готовий після травми – а в гіршому, чесно кажучи, просто черговий трансферний провал. Хто заслуговує на похвалу, то це Конопля: рудий крайок явно намагався зняти хейт на свою адресу і був найактивнішим на полі.

Саме Юхим видав крос із флангу на дебютний гол Мейреліша в єврокубках. Він був дуже активний на фланзі й намагався урізноманітнити атаку Шахтаря. Жовта? Навіть її можна записати в актив – Конопля був одним із небагатьох, хто бився в цій сірій та інертній масі.

Події пізнішого вечора мотивують не критикувати Шахтар занадто жорстко. Скоріше можна сказати так: Туран вибрав 11 гравців за залишковим, "хто менше грав із Поліссям" принципом, і цей склад, звісно, вийшов не без недоліків.

Перший м'яч вийшов дуже складним для Фесюна, але відбувся він тому, що Ісакі втратив м'яч, Енріке не допрацював, Марлон і Грам не підстрахували... Переможний гол все одно прийшов в ендшпілі і завдяки красивій виконавській майстерності гравців, але в такому складі Шахтар виходити на принаймні важливі матчі в будь-якому разі не повинен.

Динамо пише історію суперникам

Варто зазначити, що в матчі першого туру Ліги конференцій Легія вдома програла Самсунспору. Виходить, що Динамо грало проти сильнішого суперника. Історія історією, а станом на жовтень будь-яка команда з верхівки таблиці Суперліги сильніша за будь-яку польську. Шахтар, як ми бачимо, теж тренера не в Легії і не в Ягеллонії знайшов.

Ці та інші виправдання доводиться вигадувати для пояснення справжньої ганьби, якої зазнало Динамо в глибоко азійській частині Туреччини. Клуб виявився просто не готовим до випробування серйозним суперником – до яких, на жаль, для нього тепер належать і єврокубкові дебютанти з порожнім трофейним музеєм.

Наскільки план може завалитися до другої хвилини, настільки він завалився для Динамо. Кияни спробували якось сміливо вийти з-під пресингу, почати (напевно) атаку – і Тіаре так втратив м'яч, що суперник без проблем розіграв м'яч до вірного, завдавши вирішального удару з метра по порожніх воротах.

Близько було до офсайду, але повтор тільки підтвердив вищий клас: Маріус Муанділмаджі (знаєте, де в людей такі прізвища? Цей форвард із Чаду!) дивився за Михайленком, витримав лінію і зробив ривок у потрібний момент.

Цей гол поставив Динамо в незручне становище з самого початку гри. Кияни були змушені атакувати, але зараз у всієї її атаки екзистенціальна криза. Вона проявляється по-різному: хтось конфліктує і не грає (я дуже сподіваюся, що Ярмоленко пропустив матч не через свій 36-й день народження), хтось багато промахується, хтось розчиняється на полі. Після старіння Андрія, нехай навіть Андрія Миколайовича, лідерів у Динамо стало зовсім мало.

Стати лідером не виходить, наприклад, у Караваєва. Він отримує повну свободу в атаці, але примудрився не влучити по порожніх воротах з кількох метрів, коли гру ще можна було врятувати. В обороні ж Караваєв далеко не завжди встигає повертатися, а партнери не те що за нього, а навіть за самих себе не в змозі відпрацювати.

Вівчаренко без шансів програв Кулібалі всю боротьбу, Тіаре ще й третій м'яч привіз, зробивши абсолютно нескладний удар таким, що не береться для Нещерета.

При цьому абсолютно резонне питання, чому від цього Динамо потрібно чекати і вимагати результат у матчі з Самсунспором. Логі Томассон, наприклад, зіграв проти Волошина вдруге за два тижні: він викликається і грає за збірну Ісландії.

Маріус регулярно грає за свій Чад, опорник Макумбу – за Конго, а той же Кулібалі, звісно, не викликається до збірної Франції, але всім, хто дивився гру, показав, що він класний футболіст. Дуже багато динамівців не викликаються до збірної України, а той же Герреро нещодавно втратив місце навіть у збірній Панами...

Самсунспор вийшов у єврокубки вперше в історії – але це команда, яка набирає свою міць. Він і в Суперлізі опинився всього два роки тому, але минулий сезон закінчив на третьому місці. Гравці до нього приїжджають дедалі сильніші: ще пощастило, що форвард Ндіає Шериф, який викликається до збірної Сенегалу, з її неймовірною (Мане, Сарр, Джексон, Діа) конкуренцією, поки не заграв у Туреччині.

Динамо ж, тим часом переживає часи лихоліття. У нього немає сильних захисників, у нього найслабший за багато десятиліть воротар. Матч у Києві не залишає іншого враження, крім безвиході.

Щоправда, якщо команду поміняти важко, то тренера набагато простіше – і в тому ж Самсунспорі працює німець Райс із досвідом роботи в Бундеслізі з двома різними командами. Невже і Динамо не може запросити якогось лептоп-менеджера з бажанням показати себе в єврокубках?

Шовковський у новому сезоні не показав нічого, крім того, що зайшов у глухий кут.