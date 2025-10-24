Це був матч, який ми зможемо компенсувати, – Туран пояснив резервний склад на матч із Легією

Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував своє рішення виставити резервний склад на матч другого туру Ліги конференцій проти Легії.

Слова фахівця передає пресслужба "гірників".

"Це був матч, який ми можемо компенсувати, можемо відігратися згодом. Саме тому ми обрали такий склад. В іншому разі Ліга конференцій для нас важливіша за все, але ми змушені діяти так, адже маємо тривалі переїзди й постійно стикаємося з великою кількістю травм. Якщо подивитися загалом, усі українські команди, які виступають у Європі, роблять те саме через певні труднощі на кордоні та довгі подорожі.

Легія була командою з найбільшою кількістю навісів у своїй лізі, а також із найбільшою кількістю ударів по воротах і найменшою кількістю ударів, дозволених суперникам. Вони мають гарну статистику, у них були складні моменти раніше, але ми ставимося до них із великою повагою. У них дуже хороший тренер, якого ми також поважаємо. Вони нас перемогли, а якщо так, то впоралися краще, ніж ми", – розповів Туран.

Після двох турів донеччани посідають 17 місце у турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши три очки.

Зазначимо, що відео голів та огляд матчі проти Легії доступний на сайті "Чемпіон".