Шахтар – Легія: відео голів матчу

У четвер, 23 жовтня, в номінально домашньому матчі Шахтар зіграє проти польської Легії в межах другого туру Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Зустріч відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові, Польща. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

У цій новині будуть доступні усі голи зустрічі.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, натомість Легія програла Самсунспору, з яким у 2-му турі ЛК зустрінеться київське Динамо.