Ільвес – Шахтар 0:0. ОНЛАЙН

У четвер, 17 липня, донецький Шахтар проведе матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25 проти фінського Ільвес.

Поєдинок відбудеться у фінському місті Тампере на стадіоні "Таммела". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді.

45' Перший тайм завершено! 45' До першого тайму компенсовано одну хвилину. 40' Тобіас неодноразово порушував правила впродовж матчу, і після усного зауваження від арбітра в попередньому епізоді цього разу отримав жовту картку. 35' Комбінація в один дотик між Траоре та Невертонам на правому краю штрафного завершилася потужним ударом – м'яч влучив у ближню стійку. 33' Чудовий пас від Траоре вивів Невертона на ударну позицію в межах штрафного майданчика, але його постріл влучив у стійку й м’яч відскочив назад у гру. 29' Перший удар фінів у матчі: після затяжної атаки господарів Стьопін пробив із-за меж штрафного майданчика, однак м’яч пролетів над поперечиною. 24' Егіналду впав у штрафному на лівому фланзі після контакту з Мяенпяєю, але арбітр не побачив порушення і дав продовжити гру. 20' Потужний постріл від Педріньйо із передстрафної зони – м'яч пролетів над поперечиною. 15' Поки без особливих змін на полі 10' Педріньйо віддав тонку передачу на хід Азарову до лівого краю штрафного, однак його простріл на ближню стійку був перехоплений захисником. 6' Передача Педріньйо на лівий край штрафного майданчика знайшла Егіналду, який скинув м’яч у центр на Бондаренка, але той невдало приклався – удар коліном вийшов неточним. 3' Початок зустрічі доволі стриманий з боку обох команд. 1' Матч розпочався! Стартові склади Ільвес: Віртанен – Мяенпяя, Міеттунен, Кумпу, Валліус, Асперген, Попович, Улунду, Канга, Гютенен, Стьопін Шахтар: Різник – Азаров, Грам, Бондар, Вінісіус Тобіас, Невертон, Очеретько, Педріньйо, Егіналду, Бондаренко, Траоре

У першому матчі Шахтар здобув розгромну перемогу з рахунком 6:0. Переможець двоматчевого протистояння отримає шанс зіграти у другому раунді кваліфікації проти турецького Бешикташа.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2024/25 київське Динамо стало чемпіоном України, здобувши 17-й титул в історії, а Шахтар завершив чемпіонат на третьому місці – найгіршому результаті клубу за останні 29 років.