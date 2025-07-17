Туран: Футбол нас покарає, якщо ми не зіграємо якнайкраще проти Ільвеса

Головний тренер Шахтаря Арда Туран поспілкувався із пресоюж напередодні матчу-відповіді першого раунду відбору Ліги Європи-2025/26 проти фінського Ільвеса.

Слова 38-річного фахівця наводить сайт "гірників".

Сьогодні, 17 липня, "помаранчево-чорні" мають зробити останній крок, щоб перейти до протистояння із Бешикташем у другому кваліфікаційному раунді. Для цього треба не втратити перевагу у шість голів, яка була здобута у першому поєдинку з Ільвесом.

Туран зауважив, наскільки важко у сучасному футболі розгромити суперника з подібним рахунком.

"Передусім ми поважаємо гру у футбол, поважаємо суперника, адже це наша робота і ми маємо поважати опонента. Ми добре знаємо їхню гру. У першій зустрічі ми перемогли 6:0, а сьогодні важко здолати будь-яку команду у світі з таким рахунком, я говорив про це і після тієї гри. Але той поєдинок уже в минулому. Ми спробуємо зіграти якнайкраще й знову перемогти, адже, якщо ми цього не зробимо, гра обов’язково нас покарає. Тому ми будемо максимально готовими до цього поєдинку", – сказав Туран.

Також турецького наставника попросили розповісти, яким він бачить ідеальний Шахтар.

"Звісно, ми маємо певне ігрове бачення і хочемо діяти як в атаці, так і в обороні всією командою. Це дуже важливо. Але у футболі найголовніше – правильно відігравати окремі епізоди. Можуть бути моменти, коли доведеться десятьма польовими гравцями захищатися протягом 20 хвилин, хоча ми цього, авжеж, не прагнемо. Хочемо грати разом як в атаці, так і в обороні. Коли ми атакуємо, прагнемо до якісних переходів у захист. І коли обороняємося, так само бажаємо грамотно переходити в атаку. Окрім того, приділяємо величезну увагу стандартам, адже зараз у футболі чотири з десяти голів забиваються саме зі стандартів, тож і цьому аспекту необхідно надавати значення. Обговорюємо всі ці моменти, але, як я вже сказав, найважливіше – правильно діяти в кожному конкретному епізоді. Чого б не вимагав момент, ми маємо бути до цього готові. Саме тому прагнемо мати всебічно збалансовану команду".

Матч-відповідь першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/26 між Ільвесом та Шахтарем розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що один з клубів італійської Серії А намагається збити ціну за нападника Шахтаря.