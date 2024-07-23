Тренер Епіцентра: Минаю рішення УАФ точно не сподобається

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк вважає, що Минаю не сподобається рішення УАФ провести "Турнір чотирьох" за місце в Українській Прем'єр-лізі.

Його слова передає Український футбол.

" Якщо відверто, ми не сподівалися на це рішення. Ми планували на 26 число спаринг, а буде офіційна гра. Минаю це рішення точно не сподобається. Всі думали, що їх запустять. Для нас це плюс.

Можна багато сперечатися, наскільки є справедливим це рішення, адже Металіст 1925 та Минай вилетіли напряму за спортивним принципом. А чому не провести стик між Епіцентром та Лівим берегом, які мали легітимний шанс поборотися за УПЛ? Думки можна було різні почути. Я думаю, що це рішення Виконкому задовольнить всіх, крім Миная", — сказав наставник.

Нагадаємо, напередодні Дніпро-1 знявся з чемпіонату України, після чого виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра. Півфінали пройдуть 26 липня, а фінал — 30-го.

Нещодавно спортивний директор Миная Сергій Білан повідомив, що клуб ще не ухвалив рішення, чи візьме участь у "Турнірі чотирьох", а тренер команди Желько Любенович поскаржився на це рішення УАФ.