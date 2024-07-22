Спортивний директор Миная: Клуб ще не ухвалив рішення, чи візьме участь у "Турнірі чотирьох"

Спортивний директор Миная Сергій Білан повідомив, що наразі в клуб не прийняв рішення щодо участі у "Турнірі чотирьох" за місце в Українській Прем'єр-лізі.

Його слова передає Sport.ua.

"Кілька днів тому Минай проінформував УПЛ, що готовий замінити дніпрян, які призупинили виступи на професійному рівні, в елітному дивізіоні.

Що ж до додаткового мінітурніру, то це вже інша історія. Наразі в клуб не надійшло ще жодного офіційного документа від УАФ, УПЛ та ПФЛ про ці змагання, ми нічого не знаємо про Регламент, де проходитимуть матчі. Тому коментувати особливо нічого. На сьогоднішній момент Минай ще не ухвалив рішення, чи візьме участь в цьому турнірі", — сказав Білан.

Нагадаємо, напередодні Дніпро-1 знявся з чемпіонату України, після цього виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра. Півфінали пройдуть 26 липня, а фінал — 30-го.