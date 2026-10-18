Нагорняк – про гру з Карпатами: Прикро пропускати за 30 секунд до кінця матчу

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк розчарований підсумковим результатом матчу з Карпатами (2:2) у 9 турі чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба "зелено-білих".

"Пропустити за 30 секунд до кінця матчу… Відчуття гіркоти. Однак це футбол, буває. Можливо, нічия – закономірний результат. Просто прикро пропускати за 30 секунд до кінця такий простий гол. Але нічого, рухаємося далі", – сказав тренер.

Також Нагорняк пояснив заміну Федотова, який пропустив курйозний гол від Ляха у першому таймі.

"Він сам попросив заміну. Він психологічно "поплив". Я би розділив матч на дві частини. У першому таймі було багато емоцій, ми дуже добре контратакували, проходили середню лінію. У нас проходило те, що ми домовлялися. Забили два чудові м'ячі. Пропустили один.

У другому таймі давайте віддамо належне Карпатам. Вони нас почали тиснути, хотіли зрівняти. Вони могли забити, ми – теж. На жаль, ми пропустили на останній хвилині – 2:2. Бойова нічия, думаю, що вболівальникам сподобалося", – підсумував Нагорняк.