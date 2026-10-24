Результат несправедливий: Нагорняк – про поразку в матчі з ФК Харків

Головний тренер Епіцентра Сергій Нагорняк відреагував на поразку від Харкова (1:2) у 10-му турі Української Прем'єр-ліги.

Про це він сказав у коментарі УПЛ-ТБ.

Епіцентр втратив нічию на останній хвилині гри, коли голом відзначився Кастільйо. У минулому турі підопічні Нагорянка на 90+4 хвилині пропустили м'яч від Карпат (2:2).

"Футбол – це така гра, де інколи результат несправедливий, але я хлопцям нічого не можу сказати, вони грали. В другому таймі, коли ми пропустили м'яч, навмисно перебудувалися в два нападники. Я вважаю, переграли, зрівняли рахунок.

Розумієте, в другій грі поспіль трошки десь розконцентрація, трошки… Я не можу сказати, що невезіння якесь – розконцентрація. Трошки якось прикро у двох іграх поспіль втрачати очки за 20 секунд до кінця. Але рухаємося далі.

Ставленням хлопцям задоволений, тим більше проти такої команди, яка ставить високі завдання. Я вважаю, що ми сьогодні дуже добре зіграли, але, на жаль, футбол – така штука, що інколи результат може бути не по грі. Ми приймаємо цей результат, в нас виходу немає.

Як би не було нам прикро, ми рухаємося далі. Я вважаю, що сьогодні ми гідно виглядали. Я хлопцям подякував. Буває таке в футболі – на жаль, вже дві гри поспіль", – сказав Нагорняк.