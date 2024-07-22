Стали відомі півфінальні пари "Турніру чотирьох" за місце в УПЛ

Відбулося жеребкування "Турніру чотирьох", який визначить останнього учасника Української Прем’єр-ліги-2024/25.

Жеребкування визначило склад півфінальних пар. Обидва поєдинки відбудуться у п’ятницю, 26 липня. У дужках зазначений час початку матчів.

Лівий берег — Металіст 1925 (15:30)

Минай — Епіцентр (18:00)

Також сліпий жереб визначив, що переможець пари Лівий берег/Металіст 1925 буде господарем фінального матчу, який відбудеться 30 липня. Час та місце проведення поєдинку будуть визначені додатково рішенням дирекції УПЛ.