Любенович: Я вже місяць страждаю через те, що нам не можуть сказати, в якій лізі гратиме Минай

Головний тренер Миная Желько Любенович жаліється на те, що йому вже місяць не можуть сказати, де гратиме ужгородський клуб.

Його слова передає Український футбол.

"Я дуже сильно засмучений цим рішенням, тому що я був упевнений у тому, що УАФ ухвалить рішення на підставі більшості клубів УПЛ, які проголосували за Минай. Я дав футболістам два вихідних і вирішив з'їздити до Сербії. Ми збираємося тільки у вівторок о 18:00 на тренування.

І тут я дізнаюся, що всього через три дні після цього, 26 числа, у нас уже офіційно гра — незрозуміло де і незрозуміло з ким. Виходить, що потрібно у вівторок уже їхати з Ужгорода в незрозуміло яке місто! Як вони це придумують? У мене буде тільки три дні на підготовку до цієї гри.

Я вже місяць страждаю через те, що вони не можуть нам сказати, в якій лізі гратиме Минай. Я не можу підписувати через це футболістів! Моя команда дуже сильно постраждала. За 5 тижнів передсезонки ми підписали всього кілька гравців, тому що не знали, де будемо грати", — сказав наставник.

Нагадаємо, напередодні Дніпро-1 знявся з чемпіонату України, після цього виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра. Півфінали пройдуть 26 липня, а фінал — 30-го.

Нещодавно спортивний директор Миная Сергій Білан повідомив, що клуб ще не ухвалив рішення, чи візьме участь у "Турнірі чотирьох".