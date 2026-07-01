Ми вчимося: головний тренер збірної ДР Конго – про поразку від Англії та виліт команди з ЧС-2026

Головний тренер збірної ДР Конго Себастьєн Десабр поділився враженнями після вильоту команди з чемпіонату світу-2026 після поразки від збірної Англії у 1/16 фіналу.

Його слова наводить ФІФА.

"Ми розчаровані, оскільки щиро вірили, що зможемо це зробити. Команда продемонструвала хорошу гру. Під завісу поєдинку ми дозволили супернику створити два моменти, і один із найкращих футболістів світу забив нам два м'ячі. Шкода, що все так склалося. Проте ми маємо привітати наших гравців із тим, як вони себе проявили. Матчі проти суперників такого калібру приносять колосальний досвід. Саме так і будується футбол у ДР Конго: можливо, сьогодні нам дещо забракло досвіду, але в цьому й полягає суть гри. Ми вчимося і продовжуємо прогресувати. Наш шлях продовжується, і ми йтимемо ним далі – спокійно та виважено".

Нагадаємо, що Англія пройшла у плейоф з першого місця групи L, обігравши Панаму та Хорватію та зігравши внічию з Ганою. Конго ж вийшов у 1/16 фіналу з третього місця квартету К. У команди нічия з Португалією, поразка від Колумбії та перемога над Узбекистаном.

Зазначимо, що тепер збірна Англії в 1/8 фіналу зіграє з Мексикою, яка напередодні переграла Еквадор.