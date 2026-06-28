Я щасливий від наших досягнень: Вісса оцінив результати збірної ДР Конго на ЧС-2026

Нападник Ньюкасла та збірної ДР Конго Йоан Вісса оцінив результати команди після завершення групового етапу й виходу в плейоф на чемпіонаті світу-2026.

Його слова наводить L'Equipe.

"Сьогодні я дуже пишаюся своєю роботою і надзвичайно пишаюся тим, що зробили мої партнери. Коли ви бачите, як Тео Бонгонда, Мешак Еліа та Фістон Маєле виходять на поле і вперше у своєму житті грають на такому рівні, на Чемпіонаті світу, – це багато в чому відображає справжнє обличчя нашої команди. Це доводить, що нам важливий кожен гравець. Хай там що, я намагаюся мотивувати їх, подарувати бодай маленьку посмішку у найважчі хвилини. А головне – дати їм зрозуміти: я поруч, я тут заради них, особливо у скрутні моменти. Думаю, сьогодні вони це побачили.

Я щасливий, щиро щасливий від того, чого ми досягли. Попереду на нас чекає довгий шлях. Там на нас чекає грізний звір, на нас чекають "леви", але ми – "леопарди", і ми чудово знаємо, як давати відсіч".