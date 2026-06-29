Відмовили у візі на ЧС, але запросили в рекламу: легендарний фанат ДР Конго став обличчям відомого бренду

Суперфан збірної Демократичної Республіки Конго Мішель Кука Мболадінга, більш відомий футбольному світу як Лумумба Веа, отримав свою хвилину слави далеко за межами стадіонів.

Після прикрої історії з відмовою у візі до США на чемпіонат світу-2026 він став героєм нової рекламної кампанії бренду Rexona.

Лумумба Веа давно вважається одним із найвідоміших футбольних уболівальників світу. Під час матчів збірної ДР Конго він незмінно підтримує команду у власному стилі — завмирає з піднятою рукою, перетворюючись на справжню "живу статую".

Bu gece DC Kongo tribünlerinde maç boyu sabit duran şık bir adam görürseniz şaşırmayın. Antiemperyalist politikaları nedeniyle Belçika-ABD ittifakı tarafından katledilen kurucu önder Patrice Lumumba'yı onurlandıran ünlü taraftar Michel Nkuka Mboladinga o. pic.twitter.com/Zca6Fcnjzx — Yiğit Deniz (@altligleren) June 17, 2026

Саме ця незвичайна манера зробила його впізнаваним серед мільйонів футбольних фанатів. Крім того, його костюми нерідко містять відсилання до історичних подій і політичних меседжів.

Нещодавно ім'я Лумумби Веа знову опинилося в центрі уваги після того, як йому відмовили у в'їзній візі до США, через що він не зміг особисто підтримати свою збірну на чемпіонаті світу. Офіційно причина такого рішення не розголошувалася, тому достеменно невідомо, чи пов'язане воно з його публічними образами та активною громадянською позицією.

Втім, невдовзі на фаната чекала приємна новина. Rexona запросила його взяти участь у рекламній кампанії, зробивши головною родзинкою ролика саме його культову позу.

У відео Лумумба Веа стоїть нерухомо з високо піднятою рукою, демонструючи дезодорант, тоді як автори реклами обіграли його легендарну витримку.

"Зосередженість. Рух. Упевненість. Завдяки 72-годинному захисту від поту та неприємного запаху я залишаюся зосередженим на своїй пристрасті", — написав Лумумба Веа, презентуючи рекламу в Instagram.

Нагадаємо, в першому турі ДР Конго розписала нічию з Португалією 1:1, в другому – програла Колумбії 0:1, а в третьому – перемогла Узбекистан 3:1.

За підсумками групового етапу команда Себастьяна Десабра пробилася до плейоф ЧС-2026 через рейтинг команд, які посіли треті позиції у своїх групах, де зіграють проти збірної Англії.

Детальніше ознайомитися із розкладом інших матчів на ЧС-2026 можна за цим посиланням.