Довбик вдруге поспіль не потрапив у заявку Болоньї

Нападник збірної України Артем Довбик не потрапив до заявки Болоньї на матч 5 туру Серії А проти Торіно.

Про це повідомляє пресслужба "россоблу".

Матч Болонья – Торіно відбудеться у суботу, 19 вересня, початок – о 16:00 за київським часом.

Для Довбика це буде другий поспіль пропущений матч Болоньї. Минулого тижня він не зіграв у 4 турі Серії А проти Наполі через травму. На тижні українець відновив тренування в загальній групі команди, проте все одно не потрапив у заявку на матч проти Торіно.

Зазначимо, що цього тижня у Болоньї змінився головний тренер. Доменіко Тедеско звільнили, а замість нього призначили Раффаеле Палладіно. Для нього поєдинок проти Торіно стане дебютним на новій посаді.

На рахунку Довбика 1 гол у 3 матчах за Болонью у поточному сезоні.