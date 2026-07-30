Довбик став гравцем Болоньї

Італійська Болонья 30 липня оголосила про підписання форварда збірної України Артема Довбика.

Про це інформує клубний сайт.

"Червоно-сині" орендували 29-річного футболіста до 30 червня 2027 року. Також в угоді включена опція повноцінного викупу нападника.

Раніше італійські ЗМІ назвали суму, за яку Болонья може викупити контракт Довбика у Роми. Мова йшла про 17 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Артем виступає в Італії із серпня 2024-го, коли перебрався з іспанської Жирони до Роми. У футболці "вовків" провів 63 матчі, у яких відзначився 20 голами та 6 асистами.

Додамо, що раніше українцем цікавився іспанський Бетіс, проте "зелено-білих" відлякала ціна в 25 мільйонів євро, яку озвучила Рома. Тоді як клуб Ла Ліги готовий був заплатити лише 15-16 мільйонів.