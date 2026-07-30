Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Довбик став гравцем Болоньї

Софія Кулай — 30 липня 2026, 13:56
Довбик став гравцем Болоньї
Артем Довбик
ФК Болонья

Італійська Болонья 30 липня оголосила про підписання форварда збірної України Артема Довбика.

Про це інформує клубний сайт.

"Червоно-сині" орендували 29-річного футболіста до 30 червня 2027 року. Також в угоді включена опція повноцінного викупу нападника.

Раніше італійські ЗМІ назвали суму, за яку Болонья може викупити контракт Довбика у Роми. Мова йшла про 17 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Артем виступає в Італії із серпня 2024-го, коли перебрався з іспанської Жирони до Роми. У футболці "вовків" провів 63 матчі, у яких відзначився 20 голами та 6 асистами.

Додамо, що раніше українцем цікавився іспанський Бетіс, проте "зелено-білих" відлякала ціна в 25 мільйонів євро, яку озвучила Рома. Тоді як клуб Ла Ліги готовий був заплатити лише 15-16 мільйонів.

Читайте також :
Циганков відхилив пропозицію Жирони щодо трансферу у США – ЗМІ
Болонья Рома Футбольні трансфери Артем Довбик

Болонья

Болонья провела поглиблений медогляд Довбика
Довбик прибув у Болонью на підписання контракту
Італійські ЗМІ назвали суму, за яку Болонья може викупити контракт Довбика у Роми
Угода затверджена: Довбик перейде на правах оренди до Болоньї – інсайдер
Довбик обговорив з Тедеску перехід у Болонью

Останні новини