В Італії розкрили причину рішення Довбика не їхати до збірної України

Нападник Артем Довбик залишиться в розташуванні Болоньї під час міжнародної паузи, щоб відновити форму після м'язового ушкодження.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією видання, футболіст обговорив це рішення з головним тренером збірної України Андреа Мальдерою, представниками національної команди та клубу.

Довбик спочатку отримав виклик на матчі Ліги націй, але згодом вибув із заявки через травму, про що повідомила УАФ. Замість нього до збірної довикликали Ігоря Краснопіра.

За даними Corriere dello Sport, нападник частину тренувань проводитиме із загальною групою Болоньї, а частину – за індивідуальною програмою.

У клубі сподіваються, що він набере форму до відновлення чемпіонату Італії, коли команда зіграє з Лечче. Болонья вже повідомляла, що Довбик повернувся до тренувань із партнерами.

Раніше повідомлялося, що Довбик провів тренування у загальній групі Болоньї.