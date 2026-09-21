Довбик повернувся до загальної групи Болоньї

Український форвард Артем Довбик провів тренування у загальній групі Болоньї.

Про це повідомляє сайт "червоно-синіх".

29-річний нападник пройшов серію індивідуальних тестів на фізичну форму, виконав технічні та тактичні вправи, а також взяв участь у тренувальному матчі на невеликому полі.

Раніше повідомлялося, що Довбик відновив тренувальний процес, але водночас пропустив два поєдинки Болоньї у Серії А (проти Наполі та Торіно).

До ушкодження Довбик відзначився голом у 3-х зіграних зустрічах за Болонью в італійській першості.

Нагадаємо, що Артем отримав виклик на найближчі матчі збірної України у Лізі націй-2026/27, але вибув зі списку через травму. Замість нього з резервного списку довикликали нападника житомирського Полісся Ігоря Краснопіра.

25 вересня команда Андреа Мальдери виїзною грою проти Угорщини стартує у новому розіграші Ліги націй-2026/27. Початок – о 21:45 (за київським часом).

Додамо, що після міжнародної перерви Болонья зіграє виїзний матч Серії А проти Лечче – 11 жовтня о 16:00. Клуб українського форварда після 5-ти турів йде у зоні вильоту – 18-те місце та лише 2 очки.